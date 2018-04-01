تركيا توقف 245 أجنبياً بينهم قياديون بشبهة الانتماء لـ "داعش" خلال مارس

تمكنت قوات الأمن التركية من توقيف 245 أجنبياً يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، بينهم قياديون، خلال مارس/ آذار الماضي.

ووفقًا لما أوردت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر أمنية، فقد واصلت قوات الأمن خلال مارس/ آذار الماضي، ملاحقة فلول داعش وخلاياه الإرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن العمليات الأمنية، جرت بمشاركة قوات الشرطة والدرك (الجندرمه) وحرس الحدود، وأسفرت عن توقيف العديد من أعضاء تنظيم داعش، وضبط وثائق تنظيمية، وأسلحة وذخيرة.

ولفتت إلى أن العمليات الأمنية تهدف لشل أنشطة التنظيم الإرهابي والقبض على فلوله وخلاياه وامتداداته، مشيرة إلى نجاح قوات الأمن بتوجيه ضربات قاسية للتنظيم خلال الشهر الماضي.

ونوهت إلى توقيف قوات الأمن التركية خلال الشهر الماضي 245 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية بينهم عدد كبير من قياديي التنظيم.

وأضافت أن قوات الأمن تمكنت خلال الشهر الماضي من إحباط عدد من المخططات التي كانت تستهدف القيام بتفجيرات إرهابية؛ فيما أمر القضاء بحبس 51 شخصًا ثبتت عضويتهم في التنظيم.