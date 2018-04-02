الرئيس التركي السابق تورغت أوزال عام 1989: الغرب لم يقبل لاجئاً كردياً واحداً

وجه الرئيس التركي الأسبق تورغت أوزال انتقادات كبيرة للغرب بشكل عام على حالة اللامبالاة التي أبداها اتجاه أزمة اللاجئين الأكراد من العراق عام 1989.

وكشف تسجيل قديم لمقابلة أجرتها قناة بي بي سي مع الرئيس التركي الأسبق عن أن الغرب تجاهل بشكل واسع أزمة لاجئي العراق عام 1989 كما يحصل حالياً مع أزمة اللاجئين السوريين.

وقال أوزال: "وصل إلى تركيا من العراق 36 ألف لاجئ كردي عراقي نقدم لهم المساعدة"، مضيفاً: "أتساءل لماذا لم يقم الغرب الذي يدَّعي الدفاع عن حقوق الإنسان في العام الأخير بتقديم أي مساعدة لهؤلاء".

ولفت أوزال إلى أنه اقترح عليهم (الغرب) أن تتكفل تركيا بنصف عدد اللاجئين القادمين إلى تركيا وهم يتكفلون بالنصف الآخر، وقال: "لكن لم يصلنا جواب منهم حتى الآن، لا يريدون استيعاب حتى لاجئ كردي واحد".

وتساءل أوزال: "طالما أنكم تهتمون بـ"المسألة الكردية" إلى هذا الحد، فلماذا لم تقبلوا لجوء هؤلاء الأكراد؟.. لماذا وضعتم شرط الحصول على تأشيرة دخول؟".

ورداً على سؤال للقناة حول ما إن كان يرى أن بريطانيا تعاملت بشكل سيء مع اللاجئين الأكراد بفرض الفيزا عليهم، رد أوزال: "نعم، لا فرق بين الأتراك والأكراد، أعتقد أن الحصول على الفيزا يجب أن لا يكون شرطاً إجبارياً".