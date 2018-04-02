الكرملين: بوتين يزور أنقرة غداً للقاء أردوغان وروحاني

أعلن المكتب الصحفي للكرملين في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور أنقرة يومي الـ3 والـ4 من أبريل/نيسان الجاري تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وورد في بيان الكرملين، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" أن بوتين سيجتمع مع الرئيس أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في اللقاء الثلاثي الثاني لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية، حيث سيستعرض الزعماء الثلاثة سير تطبيق الاتفاقات التي توصلوا إليها خلال قمتهم الثلاثية الأولى في سوتشي في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أيضا تبادل الآراء في إجراءات إضافية يمكن اتخاذها لتعزيز نظام وقف إطلاق النار، ومواصلة عمل مناطق وقف التصعيد وحل المشاكل الإنسانية، إضافة إلى تحريك التسوية السياسية.

وسيعقد بوتين لقاء منفصلا مع روحاني، سيتناولان خلاله قضايا العلاقات الثنائية والأجندة الإقليمية والدولية.

وسيحضر الرئيس الروسي الجلسة السابعة لمجلس التعاون الروسي التركي على أرفع مستوى، لبحث حاضر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ومستقبله، وسير تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المشتركة، بما فيها مشاريع الطاقة.

كما ستتناول المباحثات قضايا إقليمية ودولية ملحة، لا سيما الوضع في سوريا والعمل المشترك على مكافحة الإرهاب.