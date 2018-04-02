دراسة.. الشعب التركي يحب النكات المخيفة أكثر من غيرها

الشعب التركي يحب الفكاهة. هذا ما توصلت إليه دراسة أجريت بمناسبة كذبة نيسان على 1.500 شخص والتي حددت أن الأتراك يحبون المزاح المخيف أكثر من غيره.

فعلى سؤال "ما هي النكات التي تضحك عليها أكثر"، أجاب 14.1 بالمئة بقولهم "النكات التي تخيف"، بينما أجاب 14.1 بالمئة "النكات التي يتم مشاركتها على الهواتف النقالة".

وقال 10.3 بالمئة إن النكت التي فيها ألقاب وأسماء مستعارة تجذبهم أكثر من غيرها، و8.1 النكات ذات الدلالات الجنسية، و3.5 قالوا إنهم يعشقون النكات "العملية".

كما تبين أن الأتراك لا يحبون النكات "البائخة" والمملة.

إذ جاء في الدراسة أن 37.5 بالمئة من المشاركين لا يترددون في أن يقولوا للشخص وجها لوجه إن نكتته ليست مضحكة. بينما قال 26.5 بالمئة إنهم يتظاهرون بالضحك. وقال 16.5 بالمئة إنهم سيسخرون من راوي النكتة بكل الأحوال.

وفي السنوات الماضية، أصبحت النكات والأقوال المضحكة التي يتم مشاركتها على الهواتف النقالة الأكثر انتشاراً في البلاد، إذ قال 75.5 بالمئة من المشاركين إنهم يضعون رنات مضحكة لبعض الأصدقاء أو أنهم كانوا ضحية مثل تلك الألاعيب.