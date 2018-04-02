نظام جديد للخدمات بتركيا.. "النفوس" ستتولى إصدار الجوازات ورخصة القيادة والهوية

بدأ اليوم في تركيا نظام جديد للخدمات الأساسية في البلاد، حيث ستقوم دائرة النفوس بموجب التعديل الجديد بتولي مهمة إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية ورخص القيادة.

وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم، بالإضافة إلى تطوير وتحسين نظام العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السابق، كانت هذه الخدمات تقدم من قبل إدارات الأمن العامة في المحافظات التركية، أما بموجب النظام الجديد الذي بدأ العمل به اعتباراً من الاثنين، فسوف تتولى إدارات النفوس والجنسية هذه المهمة.

وخصصت الدائرة موقعاً إلكترونياً يمكن من خلاله إدخال بيانات صاحب الطلب والحصول على موعد للمراجعة لإتمام الإجراءات خلال وقت قصير.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عن هذا التحول تحت عنوان "3 من مكان واحد"، وذلك في إشارة إلى إمكانية حصول المواطن على الخدمات المتعلقة بجوازات السفر والبطاقة الشخصية ورخص القيادة من مكان واحد.