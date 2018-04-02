وان التركية تتضامن مع مهجري الغوطة وترسل لهم شاحنة مساعدات

أرسل عدد من فاعلي الخير في ولاية "وان" شرقي تركيا شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والملابس إلى مهجري غوطة دمشق الشرقية بسوريا.

وتولى مكتب هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) في وان جمع المساعدات، وتحميل الشاحنة وإرسالها إلى سوريا.

وقال ممثل الهيئة في وان إبراهيم جنكيليج، في كلمة قبل انطلاق الشاحنة، إن المهجرين الذين تم إجلاؤهم خلال الأيام الماضية من الغوطة الشرقية يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية، خاصة بعد بقائهم تحت الحصار لفترة طويلة.

وأضاف أن أهالي وان يتضامنون مع أهالي الغوطة الشرقية، ويعربون عن ذلك عبر إرسال المساعدات الإنسانية.

ووصلت اليوم إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية في ريفي إدلب وحلب بسوريا القافلة الثالثة عشرة من مهجري الغوطة الشرقية، ليتجاوز عدد المهجرين قسراً منذ بدء عملية الإجلاء الـ 46 ألفاً.