أردوغان وبوتين يضعان حجر الأساس لمحطة "آق قويو" النووية

تم اليوم الثلاثاء، وضع حجر الأساس لمحطة "آق قويو" التركية للطاقة النووية، باحتفال شارك فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من المجمع الرئاسي في أنقرة.

وفي كلمته خلال الحفل، لفت الرئيس أردوغان إلى الأهمية القصوى لمحطة أق قويو النووية، مؤكداً أنها "مشروع إستراتيجي لتركيا سيغطي 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء".

وأضاف: "نشهد اليوم لحظة تاريخية على صعيد تطوير بلادنا وتعزيز تعاوننا في مجال الطاقة مع الاتحاد الروسي".

وأكد أن موعد دخول أولى مفاعلات محطة "آق قويو" النووية حيز التشغيل هو عام 2023، وتابع: "بذلك نكون توجنا مئوية تأسيس جمهوريتنا بمشروع تاريخي في مجال الطاقة".

من جهته، أشاد الرئيس الروسي بالمحطة التي تشارك بلاده في بنائها، مؤكداً أنها "ستكون آمنة وصديقة للبيئة وستنتج طاقة رخيصة وتلبي جزءاً مهماً من احتياجات الطاقة لتركيا".