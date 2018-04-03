اتفاق لتقاسم الخبرات والمعلومات بين تركيا وجنوب السودان في التعليم

نشرت الجريدة الرسمية التركية، الثلاثاء، اتفاقاً يهدف إلى تعزيز التعاون بين أنقرة وجوبا في قطاع التعليم.

وبموجب الاتفاق المبرم بين حكومتي البلدين في وقت سابق، فإنّ كلا الطرفين سيتبادلان المعلومات والمنشورات العلمية والخبرات والطلاب والكوادر التدريسية.

كما سيقدم الجانبان على خطوات من شأنها تشجيع التعاون في مجال تقاسم التجارب والخبرات، في إطار التدريب التقني والمهني.

ويتيح الاتفاق، أيضاً، إمكانية تدريس اللغة التركية، كمادة لغة أجنبية في المناهج التعليمية بجنوب السودان.

ويشجّع الاتفاق على إبراز القيم المشتركة وأواصر الصداقة والثقافة المشتركة بين شعبي البلدين، في الكتب المدرسية في كلا البلدين.