تركيا تقترب من حلم 60 عاماً.. أردوغان وبوتين يضعان اليوم حجر الأساس لمحطة نووية

يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع محطة "أق قويو" النووية بولاية مرسين جنوبي البلاد.

وبهذه الخطوة تكون تركيا قد اقتربت من تحقيق حلم بدأ العمل عليه منذ 60 عاماً لتأسيس محطة نووية لتوليد الطاقة تقوم بتغطية جزء هام من احتياجات البلاد من الطاقة وتساهم في تقليل اعتماد تركيا على استيراد الطاقة من الخارج.

وقال أردوغان على حسابه بموقع "تويتر" الاثنين، "غدًا (اليوم الثلاثاء) سنضع مع صديقي العزيز الرئيس الروسي حجر أساس محطة "أق قويو" النووية التي تعتبر استثمارًا ضخمًا بقيمة 20 مليار دولار أمريكي وخطوة هامة من أجل تركيا ومستقبل علاقاتها مع روسيا".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2010، وقّعت تركيا وروسيا اتفاقًا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "أق قويو" للطاقة النووية في ولاية مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار، وسيسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وإيجاد فرص عمل جديدة.

و"أق قويو" هي أول محطة نووية تشرع تركيا بإنشائها في مرسين على البحر المتوسط، وتقوم شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية ببنائها.

وفي وقت سابق، قال مستشار وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، فاتح دونمز، إن مشروع محطة آق قويو للطاقة النووية في ولاية مرسين، سيوفر آلاف فرص العمل من خلال تأسيسها وتشغيلها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أثناء تفقده سير العمل في المنطقة التي ستقام فيها المحطة، مع مدير عام شركة روساتوم الروسية، أليكسي ليهاتشيف.

وأفاد دونمز أن العمل في المشروع يتواصل على قدم وساق بتعاون روسي وتركي. وذكر أن المحطة ستوفر فرص عمل لنحو 10 آلاف شخص في ذروة مرحلة البناء.

أما في مرحلة التشغيل، فستخلق فرص عمل لقرابة 3500 شخص، أغلبهم من الأتراك. ولفت إلى أنهم يرمون لدخول الوحدة الأولى من المحطة حيز العمل، بحلول عام 2023.