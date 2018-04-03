يلدريم: تاريخنا حافل بالإنسانية ويخلو من الاستعمار

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن تاريخ بلاده خال من الاستعمار وحافل بالإنسانية.

جاء ذلك، خلال مقابلة أجراها يلدريم مع تلفزيون "حياة" البوسني، خلال زيارته الأخيرة للبوسنة والهرسك يومي 29 و30 مارس/ آذار الماضي، وبثتها الاثنين.

وأضاف يلدريم: "في ثقافتنا وتاريخنا لا يوجد استعمار إنما لدينا الإنسانية، وهي تقديم المساعدة لمن يحتاجها".

وفيما يخص العلاقات التركية البوسنوية، أكد يلدريم أن بلاده ستواصل دعم البوسنة والهرسك في نيل عضوية حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، من أجل إرساء السلام والاستقرار في منطقة البلقان.

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية للنقل بين أوروبا والبلقان وصولًا إلى تركيا.

وقال، في هذا الإطار، إن تركيا تساهم في مشروع طريقين يربطان العاصمتين البوسنية سراييفو والصربية بلغراد، تصل تكلفته إلى 4 ملايين يورو.

وتابع يلدريم: "نحن مسؤولون عن مساعدة الناس بما تمليه علينا عقيدتنا، والإحسان موجود في ديننا وثقافتنا وتاريخنا، ونحن نعمل ما رأيناه من أبنائنا وأجدادنا ونحاول ترك هذه الخصال للأحفاد".

ولفت رئيس الوزراء التركي أن "منطقة الأناضول كانت الملاذ الآمن على مر القرون لجنسيات وأقوام مختلفة من إسبانيا وألمانيا واليونان، واليوم تستقبل الهاربين من الحروب والعنف من بلدان مثل سوريا والعراق وأفغانستان".

وفيما يتعلق بموقف حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي من عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا، أكد يلدريم أن بلاده تحمي حدود حلف الناتو.

وأضاف أن تركيا أكدت مراراً وتكراراً على وحدة الأراضي السورية، وبذلت جهوداً حثيثة من أجل إنهاء الحرب وإنقاذ الأبرياء وإرساء سلام دائم في سوريا.

وأشار إلى أن تركيا حررت مدن عفرين وجرابلس والباب التابعة لمحافظة حلب، شمالي سوريا، من تنظيمات داعش و"بي كا كا" و"ب ي د/ ي ب ك".

وقال: "نحن نحمي حدود بلادنا، وحدودنا هي حدود حلف الناتو أي أننا نحمي حدود الحلف، كما أننا نضمن عدم تدفق اللاجئين نحو أوروبا".

ومضى قائلًا: "بالطبع اللاجئون ليسوا وحدهم من يحاول العبور من أراضينا إلى أوروبا، هناك إرهابيون بينهم، إذا وصلوا إلى أوروبا فسيشكلون أزمات كبيرة لها، والحقيقة أن على الأوروبيين أن يشكرونا على هذا".