بائع تركي متجول يتبرع بربحه خلال يومين لأهالي الغوطة الشرقية

متعاطفًا مع المأساة الإنسانية الكبيرة في غوطة دمشق الشرقية، قرّر بائع السميت (الكعكة التركية الشهيرة بالسمسم) أركان أيهان التبرع بالأموال التي كسبها خلال يومين إلى أهالي المنطقة المُحاصرة والتي تتعرض لهجمات عنيفة من النظام السوري وداعميه.

"أيهان" (41 عامًا) الذي يعمل بائعًا للسميت منذ نحو 15 عامًا في بلدتي "درينجه" و"كنديرا" التابعتين لولاية "قوجة إيلي" غربي تركيا، أعرب في حديثه عن حزنه الشديد إزاء ما يتعرض له أهالي الغوطة الشرقية منذ وقت طويل.

وبهدف تسليط الضوء على معاناة السوريين بالمنطقة، توجه "أيهان" إلى مطبعة، وكتب على قميصه جملة "الغوطة الشرقية تموت والعالم نائم" و"الغوطة الشرقية هي تلك المدينة التي تحوّلت إلى جحيم"، ثم بدأ يجوب الشوارع لبيع السميت.

وتبرّع "أيهان" بربحه خلال يومين والبالغ 140 ليرة تركية (ما يُعادل 35 دولار أمريكي)، إلى الحساب المصرفي التابع لهيئة الإغاثة التركية والمخصص لأجل عائلات الغوطة الشرقية.

وسبق أن أقدم "أيهان" على خطوات مشابهة لإغاثة المحتاجين في القارة الإفريقية والمضطهدين في إقليم أراكان غربي ميانمار.