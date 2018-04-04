رئيس الاستخبارات الروسية: تركيا ساعدتنا في إحباط هجوم كبير لداعش

كشف رئيس الاستخبارات الروسية الكسندر بورتنيكوف أن معلومات قدمها جهاز الاستخبارات التركي ساعدت روسيا في إحباط هجوم إرهابي كبير لتنظيم داعش.

وقال بورتنيكوف في كلمة له بمؤتمر أمني بموسكو: "على الرغم من تصاعد الخلافات وتوتر العلاقات مع الغرب إلا أن التعاون الاستخباراتي يسير بشكل جيد من أجل مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "كما تعلمون تمكنا بفضل معلومات من الاستخبارات الأمريكية من إحباط هجوم كبير لداعش، وبالتعاون مع نظرائنا الأتراك تمكنا من إحباط هجوم كبير كان سيؤدي إلى فقدان عدد كبير من الأبرياء لأرواحهم".