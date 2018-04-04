ضبط كميات ضخمة من الأموال والمعادن الثمينة بحوزة داعشي في إسطنبول

ضبطت السلطات التركية كمية ضخمة من الأموال من عملات مختلفة بحوزة أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي عقب اعتقاله في عملية أمنية بالمدينة.

ففي عملية أمنية محددة ضد عناصر مسؤولين عن تأمين الأسلحة والأموال لتنظيم داعش الإرهابي، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التركية عنصرين من التنظيم عثرت بحوزة أحدهم على كمية ضخمة من الأموال إلى جانب عدد من الأسلحة، وذلك في عدد من العناوين التي جرى تفتيشها خلال العملية.

وأوضحت مصادر تركية أن الأموال التي تم ضبطها منها مليون و794 ألف ليرة تركية، و118 ألف يورو، ومليون و300 ألف دولار، ومليون و921 ألف ليرة سورية، و4500 ريال قطري، و22 ألف جنية مصري، و350 دينار كويتي، و109 آلاف ريال سعودي، و47 ألف درهم إماراتي، و5 آلاف دينار أردني، و1600 جنيه إسترليني، و100 دولار كندي.

وإلى جانب الأموال، جرى ضبط كمية وصلت إلى 8.5 كيلوغرام من الذهب، و18 كيلوغرام من الفضة الخام، و7 كيلوغرام من سبائك الفضة.