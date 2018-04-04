لقاء ثنائي بين أردوغان وروحاني في أنقرة قبيل القمة الثلاثية مع بوتين

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، لقاءً ثنائياً في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت مصادر تركية إن اللقاء انطلق صباح اليوم عقب وصول روحاني إلى أنقرة، وذلك قبل انعقاد القمة الثلاثية التي تضم إلى جانب أردوغان وروحاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتعقد اليوم قمة ثلاثية بين الرؤساء الثلاث تركز على بحث الملف السوري والتطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالملف.

وأمس وصل بوتين إلى أنقرة وعقد لقاءً ثنائياً مع أردوغان وشارك في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع محطة أق قويو لتوليد الطاقة النووية.