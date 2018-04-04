مسؤولون بريطانيون يزورون مناطق تنظيم ب ي د الإرهابي ويتعهدون بدعمه

زار مسؤولون من حزب العمال البريطاني مناطق سيطرة تنظيم ب ي د الإرهابي في شمالي سوريا، وتعهدوا للتنظيم بالوقوف إلى جانبه في وجه التهديدات التي يتعرض لها.

وقال موريس جلاسمان وهو عضو بحزب العمال في مجلس اللوردات "نحن هنا من أجل علاقة طويلة الأمد معكم حيث يمكننا دعمكم ضد كل الذين يحاولون تدمير حريتكم"، على حد تعبيره. وأضاف في تصريحات أدلى بها في مدينة القامشلي "نحن نقدم أيضا تضامننا من القلب".

وقال عبد الكريم عمر وهو عضو في ما تسمى بالإدارة الذاتية في الشمال المنصبة من قبل التنظيم الإرهابي إن الوفد البريطاني الذي وصل يوم الثلاثاء يمثل أول وفد رفيع المستوى من نوعه.

وأشار إلى حدوث اجتماعات من قبل لم يتم الإعلان عنها. لكنه قال إن هذه أول زيارة بهذه الطريقة الرسمية.

وقال جلاسمان إنهم سيتفقدون أجزاء من شمال سوريا ويلتقون مع مسلحين من تنظيم ب ي د الإرهابي بالإضافة إلى المجالس المدنية المحلية.