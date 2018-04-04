وزير تركي: أعمال تشييد مطار إسطنبول الثالث تسير وفقاً لبرنامج العمل المصادق عليه

رداً على أقاويل نشرت في بعض وسائل الإعلام تفيد بوجود "أزمة تمويل تواجه مشروع أكبر مطار في العالم". قال وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي إن 85 بالمئة من مشروع مطار إسطنبول الثالث تم إنجازه وإن الباقي سيُستكمل في الوقت المحدد له.

ولفت أحمد أرسلان في تصريح للأناضول إلى أن المشروع يتم تشييده بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووفقا لنظام "التشييد والتشغيل ونقل الملكية". موضحاً أن المرحلة الأخطر بالنسبة لمشاريع من هذا النوع هي مرحلة البناء.

وذكر أنه لا يوجد أي تأخير في المدة المحددة لإنجاز المشروع، وأن أعمال التشييد فيه مستمرة دون توقف وفقا لبرنامج العمل الذي صادق عليه اتحاد المقاولين المكلف بإنجاز المشروع.

وأضاف أن المشكلة الوحيدة التي واجهت المشروع هي زيادة تكاليف الاستثمار للمرحلة الأولى بسبب أعمال تعزيز أرضية منطقة المشروع، وهو ما ولد الحاجة إلى تمويل إضافي.

وبيّن أن شركاء الشركة المنجزة للمشروع قاموا بتسديد 25 بالمئة من التمويل الإضافي المذكور، فيما تجري المفاوضات للحصول على قرض لتمويل باقي المبلغ.

وشدد الوزير التركي على أن المشروع لا يواجه أزمة تمويل وأن زيادة تكاليف بنائه أمر طبيعي.

يجدر بالذكر أنّ المرحلة الأولى من المطار ستنتهي العام الحالي والمطار مجهز لاستقبال 90 مليون مسافر سنويًا، كما سيوفر 100 ألف فرصة عمل.

ومن المنتظر أن تصل فرص العمل المتوفرة في المطار إلى 225 ألف مع حلول 2025، مما سيساهم بنسبة 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

هذا وسيلعب المطار دورا مهما في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2023.