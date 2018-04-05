تركيا توصل المياه النظيفة إلى أجزاء من عفرين السورية

عقب انتهاء فرق قسم المياه وقنوات الصرف الصحي بولاية هطاي التركية، من أعمال صيانة خطوط ضخ مياه الشرب في عفرين السورية، وصلت المياه الصالحة للاستعمال والشرب إلى جزء من مركز المدينة المحررة من التنظيمات الإرهابية بفضل عملية غصن الزيتون.

وبحسب وكالة الأناضول، فإنّ الحياة في عفرين بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي بعد دحر التنظيمات الإرهابية منها، وإصلاح العديد من خطوط وقنوات نقل المياه النظيفة، التي تضررت نتيجة حفر الإرهابيين الخنادق والأنفاق.

واتّضح بعد تحرير المنطقة أنّ الإرهابيين تعمدوا تخريب بعض قنوات نقل الماء إلى مركز مدينة عفرين، بينما أدّى قِدم بعض الخطوط إلى اختلاط مياه قنوات الصرف الصحي مع مياه الشرب.

وعلى إثر ذلك قامت فرق قسم المياه وقنوات الصرف الصحي في بلدية ولاية هطاي التركية، بصيانة خطوط ضخ مياه الشرب وانتهت من إصلاح جزء منها.

واعتبارًا من أمس الأربعاء بدأت عملية ضخ المياه النظيفة من سد ميدانكي إلى جزء من مدينة عفرين والقرى المحيطة بها.

وقبل إيصال المياه إلى المنازل، يتم تنقيتها في مصافِ أنشأت لهذا الغرض.

من جانب آخر تواصل فرق بلدية هطاي أعمال صيانة خطوط المياه في بلدة جنديرس ومحيطها.