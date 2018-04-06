"سمك الشبح".. غواصة تركية مسيرة قادرة على تدمير الغواصات وحاملات الطائرات

تقترب تركيا من تصنيع غواصات مسيّرة مسلّحة، صممت على شكل سمك "شيطان البحر" أو الشبح، قادرة على تفجير غواصات وسفن وحاملات طائرات كذلك.

وتتولى شركة "ألبيرقلار" الدفاعية القابضة، بإشراف جامعة "قرة دنيز" التقنية، تصنيع الغواصة الشبح من طراز "سيدا" SİDA، وستكون الأولى من نوعها في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "ألبيرقلار" عدنان ألبيرقلار، في اجتماع تعريفي بمشروع صناعة الغواصات المسيرة، إن "سيدا" ستكون على شكل أسماك الشبح وبحجمها، وتعد الأولى والوحيدة من نوعها في العالم.

وأضاف ألبيرقلار أن التحكم بغواصات "سيدا" تحت البحر، سيكون عبر موجات صوتية شبيهة بأصوات أسماك الحوت والدلفين.

وأشار إلى أن الغواصات المذكورة صممت لتكون سفنا استطلاعية، لكنها ستكون صالحة للاستخدام لأغراض عسكرية.

وشدد على استحالة الكشف عن "سيدا" خلال تحرّكها أو تواجدها تحت البحر، من قبل أجهزة الرادار، بفضل قشورها الداخلية المغطاة بطلاء ممتص للموجات.

وأكد أن "سيدا" تستطيع الوصول إلى غواصات و سفن الأعداء عند وجود خطر هجومي.

بدوره، قال المدير التنفيذي للشركة، أرتان أيجيجاك، إن الشركة سبق أن صنعت نوعين من الغواصات المسيرة إحداهما كانت قادرة على قطع مسافة 200-300 متر، والأخرى كم واحد، بعيدأ عن نقطة التحكم.

وأشار إلى أن النموذج الأولي يتم العمل عليه بجامعة "قرة دنيز" التقنية، ويستخدم في صناعته التيتانيوم وسبائك الألمنيوم، وسرعتها ستصل إلى 10 كيلومترات في الساعة.

ونوه أيجيجاك بأن عيني "سيدا" ستزودان بكاميرات تحت مائية، وستعمل بنظام 3 محركات متكاملة.

وأشار إلى أن الغواصة الشبح ستكون قادرة على التحرك دون توقف في البحر على مدى 12 ساعة، وعلى الوقوف بوضعية الاستعداد في قاع البحر لمدة 240 ساعة متواصلة.

ولفت إلى أن "سيدا" تشكل درعا كهرومغناطيسيا وفوق صوتي في محيطها لحماية نفسها من الحيوانات البحرية المفترسة.

وأكد أن الغواصة، تشبه نظام قنبلة متحركة قادرة، عبر مغناطيس كهربائي، على الالتصاق بأسفل حاملات الطائرات ثم تفجيرها.