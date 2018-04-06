مقاتلات تركية تغير على معاقل "بي كا كا" شمالي العراق وتحيد 14 إرهابيا

حيّد الجيش التركي 14 عنصراً من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارات جوية على معاقل المنظمة شمالي العراق.

وأعلن بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات سلاح الجو نفذت أمس الخميس غارات على معاقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة "هاكورك" شمالي العراق.

وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد 14 إرهابيًا، وتدمير 13 هدفًا يضم مخابئ يستخدمها الإرهابيون.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل في شمال العراق، معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، كما تحتل 515 من القرى الكردية شمالي العراق بحسب ما أورده الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني.