أتراك يتظاهرون في أنقرة دعماً لمسيرات العودة الكبرى في فلسطين

شهدت العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، مظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني ومناهضة للممارسات الإسرائيلية بحقه.

وشارك مواطنون أتراك في المظاهرة التي جرت بحديقة "عبدي إبكجي"، تحت إشراف "منصة حرية الاعتقاد" بأنقرة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها عبارات مثل "الموت لإسرائيل" و"اخرجي من فلسطين يا إسرائيل المجرمة".

وفي كلمة خلال المظاهرة، قال المسؤول بهيئة الإغاثة الإنسانية التركية، زين العابدين أوزكان، إن الشعب الفلسطيني ينظم هذا العام "مسيرات العودة الكبرى" للتأكيد على تمسكه بأرضه.

وأشار أوزكان أن المسيرات تتم بطرق سلمية ولأهداف مدنية، إلا أن إسرائيل تستخدم العنف وتطلق الرصاص الحي على عشرات آلاف الفلسطينيين المشاركين في تلك المسيرات.

ولليوم التاسع على التوالي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين، منذ بداية المسيرة في الثلاثين من الشهر الماضي، 31 شهيدًا، فضلًا عن 2850 إصابة.