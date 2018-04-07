الأركان التركية: تحييد 108 إرهابياً شرقي البلاد وشمالي العراق

أعلنت رئاسة الأركان التركية، تحييد 108 إرهابيا خلال عمليات عسكرية شرقي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق في الفترة ما بين 31 مارس/اذار الماضي و6 أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأركان التركية، اليوم السبت، حول أنشطة قواتها ضد منظمة "بي كا كا"، وتنظيمي "ب ي د/ي ب ك" و"داعش"، بين 31 مارس الماضي، و6 أبريل الجاري.

وأوضحت أن الجيش تمكن من تحييد 108 إرهابيا بينهم 4 قياديين، في ولايات "ماردين" و"ديار بكر"، و"شرناق" (جنوب شرق) و"تونج إيلي"(شرق)، وشمالي العراق.

وتمكن الجيش من تفكيك 59 عبوة ناسفة مصنوعة يدويا، وتدمير عدد من مخازن أسلحة ومخابئ وملاجئ للإرهابيين في داخل البلاد وشمالي العراق، بحسب البيان.

وفي إطار عملية "غصن الزيتون"، جرى تحييد 3991 إرهابيا منذ انطلاق العملية في منطقة عفرين السورية.

وأشار البيان إلى تفكيك وتدميره 102 لغما و739 عبوة ناسفة منذ انطلاق العملية .

وأطلقت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية باسم "غصن الزيتون"، تمكنت، في 18 مارس/آذار الماضي، من تحرير كامل منطقة عفرين شمالي سوريا من الإرهابيين.

وتواصل قوات "غضن الزيتون" أعمال تمشيط وتفكيك مخلفات الجماعات الإرهابية، وخاصة "ي ب ك/ بي كا كا"، وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم في عفرين.