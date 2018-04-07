الجيش التركي يحيّد 6 عناصر إرهابية من منظمة "بي كا كا" شمالي العراق

حيّد الجيش التركي، اليوم السبت، 6 عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية خلال عملية جوية شمالي العراق.

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية، إن مقاتلاتها شنت عملية جوية على مواقع "بي كا كا" في منطقة "هاكورك" شمالي العراق.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن تحييد 6 إرهابيين من المنظمة الانفصالية المذكورة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.