الجيش التركي يعلن إقامة نقطة مراقبة جديدة في حماة السورية

أعلن الجيش التركي، صباح اليوم السبت، إقامة نقطة مراقبة جديدة بمحافظة حماة السورية، في إطار اتفاق "مناطق خفض التوتر".

وتوجهت قافلة عسكرية تركية مؤلفة من 100 مركبة، صباح اليوم، إلى منطقة "مورك"، في الريف الشمالي لمحافظة حماة، مرورًا بقرى كفر لوسين، وسرمدا، ومدينتي معرة النعمان وخان شيخون، من أجل إنشاء نقطة المراقبة.

وتبعد النقطة 88 كيلومترًا عن الحدود التركية، و3 كيلومترات عن مواقع انتشار قوات النظام والجماعات المدعومة من إيران.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، توصلها إلى اتفاق بإنشاء مناطق خفض توتر تشمل محافظة إدلب، وأجزاء محددة من محافظات حلب (شمال)، وحماة (وسط)، واللاذقية (غرب).

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2017، تواصل القوات المسلحة التركية إنشاء وتعزيز نقاط عسكرية على خط إدلب ـ عفرين، بهدف مراقبة الالتزام بخفض التوتر.