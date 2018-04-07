بعد صفقة إس400.. أردوغان وبوتين بحثا تعاوناً جديداً وكبيراً في الصناعات الدفاعية

قالت مصادر تركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش زيارته الأخيرة إلى أنقرة بدء تعاون جديد وأوسع بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

وأوضحت مصادر تركية أن تركيا طرحت مجدداً على هامش زيارة بوتين واجتماعات مجلس التعاون التركي الروسي المشترك فتح مجالات جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين، وذلك عقب التقدم الملحوظ في صفقة شراء تركيا منظومة إس 400 الدفاعية الروسية.

وبحسب صحيفة "يني شفق" التركية، طرحت تركيا التعاون على مرحلتين الأولى تتمثل في تلبية احتياجات تركيا المستعجلة ومدها ببعض الأنظمة العسكرية التي يحتاجها الجيش التركي لتعزيز قدراته في العمليات العسكرية المتواصلة في سوريا والعراق ضد التنظيمات الإرهابية.

وأبرز هذه الاحتياجات هي منظومات الصواريخ المضادة للدروع كصواريخ "كورنيت" و"كونكورت" الروسية الفعالة في تدمير الأهداف عن بعد.

وفي المرحلة المقبلة، طرحت تركيا التعاون في العمل على صناعات دفاعية مشتركة بين الخبراء والشركات التركية والروسية.

وتهدف تركيا إلى جانب عملها المتسارع على تعزيز صناعاتها الدفاعية وإنهاء الاعتماد على الخارج، تسعى للعمل على تلبية احتياجاتها المستعجلة وتجاوز المعيقات الأخيرة والتي تمثلت في محاولات بعض الدول الأوروبية وقف بيع الأسلحة لتركيا.

وخلال عملية غصن الزيتون الأخيرة ضد التنظيمات الإرهابية في عفرين، اعتمد الجيش التركي بشكل غير مسبوق على الأسلحة والذخائر الوطنية التي جرى تصنيعها على أيدى الخبراء الأتراك في السنوات الأخيرة في إطار توجيهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنهاء اعتماد الجيش التركي على الخارج.