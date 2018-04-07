قافلة للجيش التركي تنتقل إلى منطقة "مورك" السورية لإنشاء نقطة المراقبة التاسعة

أعلنت رئاسة أركان الجيش التركي، السبت، أن قافلة تابعة للقوات المسلحة التركية انتقلت إلى منطقة "مورك" السورية لإنشاء نقطة المراقبة التاسعة.

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش التركي، إنشاء نقطة مراقبة جديدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في إطار اتفاق مناطق "خفض التوتر".

وقالت رئاسة الأركان في بيان إن نقطة المراقبة الجديدة هي الثامنة التي يقيمها الجيش التركي في المحافظة المشمولة بالاتفاق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 أعلن الجيش أنه بدأ بإقامة نقاط مراقبة بإدلب في إطار اتفاق أبرم في سبتمبر/أيلول من نفس العام مع روسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان.