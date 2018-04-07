وفاة صحافي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جنود إسرائيليين في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة السبت وفاة فلسطينيين أحدهما صحافي فلسطيني متأثرين بجروح أصيبا بها بالرصاص في المواجهات التي جرت الجمعة بين الفلسطينيين وإسرائيل على حدود القطاع.

وقالت الوزارة ان ياسر مرتجى المصور في وكالة عين ميديا المتمركزة في غزة، أصيب خلال مواجهات الجمعة.

وأعلنت الوزارة أيضاً وفاة الفلسطيني حمزة عبد العال (20 عاماً) متأثرا بجروحه، ما يرفع إلى تسعة عدد القتلى الذين سقطوا الجيش الإسرائيلي الذي فتح النار على متظاهرين مدنيين في قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو التُقط أثناء نقله إلى مركز صحي، مرتجى يرتدي سترة كُتب عليها "برس" (صحافة).

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي حتى الساعة.

وجُرح نحو 500 فلسطيني بالرصاص الجمعة، بحسب الوزارة.