افتتاح 6 مشاريع خدمية تركية شمالي سوريا بينها 4 مراكز صحية

افتتحت تركيا، السبت، عدداً من المشاريع الخدمية والطبية في عدد من مناطق "درع الفرات"، بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول بأن والي كليس التركية (جنوب) محمد تكين أرسلان، شارك في مراسم افتتاح 4 مراكز صحية، ومبنيين للإدارة المحلية، ومبنى لفرع مؤسسة البريد التركية.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح مستشفى بمدينة أعزاز (بمحافظة حلب)، قال تكين أرسلان، إن "المستشفى يمتلك القدرة على استقبال ألف مريض يوميا".

وأضاف أن "الكادر العامل في المستشفى سيكون مشتركًا بين الأتراك والسوريين".

يذكر أن القوات التركية وفصائل تابعة للجيش السورى الحر تمكنتا خلال عملية "درع الفرات" من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي، بينها الباب وجرابلس، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في الفترة بين أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017؛ ما أتاح لآلاف المدنيين العودة إلى منازلهم.