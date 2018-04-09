اتفاق تعاون بين تركيا وصربيا لحماية الغابات ومكافحة التصحر

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الاثنين، نص اتفاق تعاون في مجال حماية الغابات بين تركيا وصربيا.

وبموجب الاتفاقية، التي أبرمت بين حكومتي البلدين في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، فإنّ البلدين سيتعاونان في مجال حماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر والجفاف.

كما ينص الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة تآكل التربة وحماية الغابات، وتبادل الخبرات والتجارب والتكنولوجيا في المجالات المذكورة.

ويتيح الاتفاق إمكانية العمل المشترك لتشجير الغابات، وتأسيس نظام إلكتروني خاص بمكافحة الحشرات الضارة وكيفية إنتاج الغراس.

وإلى جانب ما ذُكر، فإنّ الاتفاق ينص على تبادل المعلومات والخبرات المتوفرة لدى كلا الطرفين، وتنظيم اجتماعات وندوات وبرامج تعليمية، حول ما يتعلق بالغابات والتشجير ومكافحة التصحر والجفاف وتآكل التربة.

ولتفعيل التعاون في مجال الغابات، سيتم خلال الفترة القادمة، تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين.