تركيا تُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المظاهرات الفلسطينية السلمية

أدانت تركيا بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المسيرات السلمية الفلسطينية بمناسبة ذكرى "يوم الأرض"، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل.

وقال بيان صادر عن الخارجية التركية، اليوم الاثنين، "نُدين بشدة الهجمات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل 29 شخصاً بريئاً، بينهم الصحفي ياسر مرتجى، وإصابة الآلاف بجروح خلال المظاهرات السلمية التي بدأت منذ 30 آذار/ مارس 2018 ولغاية اليوم بالذكرى 42 ليوم الأرض".

وأعربت الخارجية في البيان عن ترحمها على أرواح الذين فقدوا حياتهم، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأردف البيان "ننتظر من المجتمع الدولي اتخاذ موقف مشترك ضد الموقف العدواني لإسرائيل التي داست على القانون الدولي رغم كل التحذيرات الموجهة إليها، ولم تتردد في استهداف حتى الصحفيين الذين يقومون بمهامهم".

ومنذ عشرة أيام، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

ويعتدي الجيش الإسرائيلي على المشاركين في هذه الفعاليات، ما أسقط، منذ 30 مارس/آذار الماضي، 32 قتيلاً وألفين و850 مصابًا.