يلدريم حول كيماوي دوما: يجب وقف هذه المهزلة بحق الإنسانية

شدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على أنه لا يمكن قبول الوحشية التي تمثلت مؤخراً في الهجوم الكيميائي على دوما في الغوطة الشرقية.

وقال يلدريم في تصريحات صحافية على متن الطائرة التي عاد بها من زيارته لأفغانستان، اليوم: "لا يمكن قبول هذه الوحشية ويجب أن تتوقف هذه المهزلة بحق الإنسانية".

وحول منبج، أكد يلدريم أن بلاده لن تضع أي خطوة للوراء فيما يتعلق بمطالبتها بتطهير منبج من تنظيم ب ي د الإرهابي، لافتاً إلى أن بلاده ما زالت تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها الأخيرة حول ذلك.

وكشف يلدريم عن توجه الحكومة التركية لبناء مخيم للاجئين الأفغان الذين يصلون من خلال إيران إلى الأراضي التركية في ولاية أغدير شرقي البلاد.