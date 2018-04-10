الاستخبارات التركية تنجح في جلب 3 مسؤولين في تنظيم "غولن" الإرهابي إلى البلاد

نجح جهاز الاستخبارات التركي (MİT)، في جلب وإحضار ثلاثة مسؤولين بمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية من دولة الغابون، إلى تركيا، صادر بحقهم مذكرات توقيف.

وذكرت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات التركية جلبت كل من "عثمان أوزبنار" و"إبراهيم أقباش" و"عدنان دميرأوران" على متن طائرة خاصة من عاصمة الغابون ليبرفيل إلى تركيا.

وأضافت أن المخابرات التركية سلّمت الأشخاص المذكورين إلى السلطات القضائية، حيث تجري التحقيقات معهم.

وأشارت المصادر أن الأشخاص المذكورين صادرة بحقهم مذكرات توقيف من محكمة الصلح والجزاء الخامسة في أنقرة، بتهم "الانتماء لمنظمة إرهابية".

وأوضحت أن قوات الأمن في الغابون، كانت قد أوقفتهم في 23 آذار/ مارس الماضي، مبينةً أنه تم ضبط أموال، وأجهزة اتصالات مختلفة، ووثائق تنظيمية بحوزتهم.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ ما ساهم بشكل كبير في إحباط المخطط الانقلابي.

ويقيم زعيم المنظمة "غولن" في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه من أجل المثول أمام العدالة بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين عام 1979.