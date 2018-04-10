بتعليمات من الرئيس أردوغان.. الداخلية التركية تنظم رحلة للمخاتير إلى الأندلس

بدأت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، بتنظيم أول رحلة لمجموعة من المخاتير، لزيارة مقاطعة الأندلس في إسبانيا، وذلك وفقاً لتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وصباح اليوم، انطلقت قافلة تضم 50 مختاراً، من 5 ولايات تركية هي بولو، وجناق قلعة، وأرزينجان، وإسطنبول، وطرابزون، من مطار أتاتورك في إسطنبول، نحو المقاطعة الإسبانية.

ويشرف على القافلة، رئيس قسم شؤون الإدارات المحلية في وزارة الداخلية التركية، شفيق أيغول.

ومن المقرر أن يزور الوفد في الأندلس، مسجد قرطبة، وقصر الحمراء، وأماكن تاريخية وأثرية وسياحية أخرى.

وتهدف الداخلية التركية من تنظيم مثل هذه الرحلات، إلى إتاحة الفرصة للمخاتير للاطلاع على ثقافات الدول الأخرى.

وتستمر جولة المخاتير في مدينة الأندلس حتى 12 نيسان/ أبريل الجاري.

وسبق أن طلب الرئيس رجب طيب أردوغان من وزير الداخلية سليمان صويلو، تنظيم رحلات خارجية للمخاتير، بهدف إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الثقافات الأخرى.