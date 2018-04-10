"ديلي صباح للدراسات" ينظم لقاءاً بين مسؤول تركي وإعلاميين وباحثين عرب بإسطنبول

نظم مركز ديلي صباح للدراسات السياسية وموقع "ديلي صباح" بالعربية لقاءاً بين مسؤول تركي وعشرات الصحافيين والباحثين العرب والأتراك الناطقين بالعربية المختصين بالشأن التركي

وحضر اللقاء البرفسور دكتور أمر الله إشلر النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ونائب رئيس الوزراء السابق في الحكومة الواحدة والستين، والذي يشغل حالياً ايضاً منصب ممثل تركيا الخاص إلى ليبيا، إلى جانب العشرات من مدراء وممثلي ومراسلي القنوات الفضائية العالمية ووسائل الإعلامي العربية العالمة من تركيا، إلى جانب عدد من الباحثين بالشأن التركي.

وركز اللقاء على بحث العلاقات العربية التركية في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية وغيرها، مع التركيز على رؤية تركيا نحو محاربة الإرهاب في إطار عملياتها العسكرية الأخيرة ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي وداعش في سوريا والعراق.

وقال "سردار قارا قوز" مدير تحرير صحيفة ديلي صباح إن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعزيز التعاون بين المسؤولين الأتراك والصحافيين العاملين والمختصين بالشأن التركي، مشيراً إلى أن مركز ديلي صباح سوف يعمل في الفترة المقبلة على تعزيز وتوسيع هذا التعاون في سبيل تسهيل عمل الصحافيين العرب في تركيا.

من جهته، أكد أمر الله إشلر على أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون والتقارب مع جميع الدول العربية والمواطنين العرب الذين يعيشون في تركيا، لافتاً إلى أن سياسة حزب العدالة والتنمية ركزت منذ وصوله إلى الحكم قبل 16 عاماً على التقارب والانفتاح على العالم العربي.

ووعد إشلر الذي استمع إلى مطالب ومقترحات الصحافيين والباحثين المشاركين بالعمل على تلبية احتياجات الصحافيين العرب العاملين في الشأن التركي، إلى جانب بعض المقترحات المتعلقة بأوضاع اللاجئين السوريين والجاليات العربية في تركيا.

وجاء هذا اللقاء في إطار توجه مركز ديلي صباح للدراسات السياسية للتواصل بشكل أكبر مع الصحافة العربية العاملة في تركيا وتسهيل التواصل بين الصحافة العربية والمسؤولين الأتراك، كبداية لتعاون أكبر في المستقبل في مجالات متعددة.

ومركز ديلي صباح للدراسات السياسية تم تأسيسه عام 2015 في محاولة لتقديم شرح وطريقة تناول أفضل للأحداث والتطورات المتسارعة في تركيا والعالم، حيث يقوم المركز بشكل متواصل بتنظيم فعاليات وأنشطة مختلفة أبرزها اجتماعات الدائرة المستديرة وورش العمل والمؤتمرات، بالإضافة إلى إصدار نشرات وتقارير ودراسات بشكل منتظم.

وديلي صباح تعمل في إطار مجموعة تركواز ميديا التركية والتي تشمل عدد كبير من الفضائيات الإخبارية والمتنوعة إلى جانب الصحف والمجلات والإذاعات المتنوعة، وصحيفة ديلي صباح المطبوعة بالإنجليزية ومواقع ديلي صباح بالعربية والإنجليزية والألمانية والروسية.