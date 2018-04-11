تركيا تنشئ مخيمات لمهجري الغوطة الشرقية شمالي سوريا

قال منسق المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر التركي في سوريا، قادر آق كوندوز، إنهم ينشئون مخيمات في مدينة اعزاز شمالي سوريا، ومحافظة إدلب (شمال غرب)، بطاقة استيعابية تقدر بـ1700 خيمة، وذلك لإيواء المهجّرين من الغوطة الشرقية.

وفي تصريح له، اليوم الأربعاء، أضاف آق كوندوز، أنهم يستقبلون السوريين القادمين من الغوطة الشرقية، إلى مناطق استلامهم (ونقلهم إلى مناطق سيطرة المعارضة)، مع إحضار طرود غذائية عاجلة لتقديمها لهم.

وأوضح اعتزامهم في المرحلة الأولى، إنشاء مخيم يتسع لـ 500 خيمة في اعزاز، التابعة لمحافظة حلب، ومخيم آخر يتسع لـ1200 خيمة في إدلب.

ولفت إلى بدء تشغيل مخيم "البيل"، والبدء بأعمال بناء البنية التحتية لمخيم "البيل-2" في المنطقة نفسها.

وأشار آق كوندوز، إلى أن الهلال الأحمر التركي يعمل على إنشاء المخيمات وتأمين احتياجات الأهالي هناك، طالما اقتضت الحاجة لذلك.

وتابع: "بحسب تقارير الأمم المتحدة، يبلغ عدد الخارجين من الغوطة الشرقية، 40 ألف شخص، إلا أن جميع هؤلاء لا يتوجهون إلى المخيمات، بل يذهب بعضهم لأقاربهم ومعارفهم في الشمال السوري".

يُشار إلى أن روسيا والمعارضة السورية، توصلا مؤخراً لاتفاق يقضي بإجلاء سكان الغوطة الشرقية إلى مناطق سيطرة المعارضة في شمالي البلاد، مقابل تسليم المدينة للنظام.