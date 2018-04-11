تشاوش أوغلو: لا يمكن الحديث حالياً عن تسليم عفرين للنظام السوري

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على أنه من غير المطروح حالياً الحديث عن احتمال تسليم مدينة عفرين إلى النظام السوري.

وقال تشاوش أوغلو في كلمة له بملتقي سياسي في إسطنبول اليوم: "لا يمكن الحديث حالياً عن تسليم عفرين إلى النظام السوري الذي يحارب تنظيم ب ي د الإرهابي يوماً ويتحالف معه في اليوم التالي".

وأضاف الوزير التركي: "نفذنا عملية عفرين بتنسيق عالي مع روسيا، لم يكن هناك أي نوع من المساومة، كان هناك مراقبون روس في المنطقة، ومن أجل عدم إلحاق الضرر بهم طلبنا سحبهم، وانسحبوا بالفعل".

وأمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول انتظار بلاده تسليم منطقة عفرين للنظام السوري، "هذا الموقف خاطئ جدا، نحن نعلم جيدا لمن سنعيد عفرين".

وأوضح أردوغان: "سنسلم عفرين إلى سكانها عندما يحين الأوان، ونحن من يحدد هذا الوقت وليس السيد لافروف".

وأضاف أنه "يجب الحديث أولا عن تسليم المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الدول الأخرى إلى سوريا، فعبارة أنّ النظام هو الذي سلّم تلك المناطق إلى الدول الأخرى لا تطمئن تركيا".