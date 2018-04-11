جولة في ورشة الطلاء المتخصصة التابعة للخطوط الجوية التركية

تشغِّل الخطوط الجوية التركية 326 طائرة من مختلف الأحجام تسافر بها إلى 121 دولة و 302 وجهة مما يجعلها الخطوط الجوية الأكثر تخديماً في العالم.

ويحتاج أسطول بهذا الحجم إلى خدمة صيانة استثنائية ومراقبة بما في ذلك الطلاء الخارجي.

يتم تنفيذ العمل في حظيرة الطلاء المكونة من حظيرتين مجهزتين لعمليات طلاء الطائرات وتمتدا على مساحة ثمانية آلاف متر مربع، ويقوم به فريق مكون من أربعين شخصًا.

علماً أن طلاء الطائرة الواحدة يستغرق بين 8 إلى 15 يوما من العمل.

كما تقدم الخطوط الجوية التركية خدمة طلاء الطائرات إلى العديد من شركات الخطوط الجوية الأخرى.

وبعد انتهاء عمليات الطلاء، تخرج الطائرة من الحظيرة تماماً كما خرجت أول مرة من مصنعها الرئيسي.