   
تركيا
القائمة الرئيسية

مقاتلات تركية تشن غارات جوية على مواقع لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
مقاتلات تركية تشن غارات جوية على مواقع لمنظمة بي كا كا الإرهابية

شنت طائرات تركية، اليوم الأربعاء، غارات جوية على مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية في شمال العراق، عقب استشهاد عسكري تركي وإصابة 3 آخرين، في هجوم للمنظمة الانفصالية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية، أن الغارات جاءت ردًا على هجوم بقذائف الهاون نفذته عناصر المنظمة في منطقة "كاني راش" بشمال العراق وأسفر عن استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين.

وأشار البيان إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من مواضع الأسلحة للمنظمة الإرهابية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تشغِّل الخطوط الجوية التركية 326 طائرة من مختلف الأحجام تسافر بها...
مختارات