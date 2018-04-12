أردوغان وترامب يبحثان هاتفياً آخر التطورات في سوريا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التطورات الأخيرة في سوريا.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن أردوغان وترامب أجريا اتصالا هاتفيا مساء الأربعاء.

ولفتت المصادر إلى أن الزعيمين تبادلا الآراء حول التطورات الأخيرة في سوريا.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، روسيا من رد قادم على الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية قائلًا إن "الصواريخ قادمة".

وكتب ترامب، في تغريدة عبر "تويتر" يقول إن "روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا".

وقُتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب مئات السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.