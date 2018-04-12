أهالي عفرين يؤسسون مجلساً محلياً مؤقتاً برئاسة زهير حيدر

تأسس اليوم الخميس، في مركز مدينة عفرين المحررة من التنظيمات الإرهابية بفضل عملية غصن الزيتون، مجلس محلي مؤقت يضم ممثلين مدنيين عرباً وأكراداً وتركماناً.

وبحسب وكالة الأناضول، فإنّ المجلس الذي يهدف إلى توفير الخدمات المحلية للسكان، تمّ تشكيله عبر تصويت شارك فيه أعيان ووجهاء المدينة.

ويتكوّن المجلس من 20 مقعداً، تمّ تقسيمه بين الأطياف العرقية الموجودة في عفرين، بحسب الأغلبية.

وحصل الأكراد على 11 مقعداً، بينما حظي العرب بـ 8 مقاعد والتركمان بمقعد واحد.

وتولّى زهير حيدر، وهو أحد أعضاء المجلس من المكون الكردي، منصب الرئاسة.

وتكوّن المكتب التنفيذي من الأعضاء، زكريا محمد، وجاسم السفري، وأحمد حاج حسن، وعبد الرحمن نجار، وهورو عثمان، ومحمد شيخ رشيد.

وللحصول على مقعد في المجلس المحلي المؤقت، لا بد من أن يكون المرشح من أهالي عفرين ومن قاطني المنطقة.

وفي تصريح للأناضول تعهد رئيس المجلس زهير حيدر، بجعل مناطق غصن الزيتون مثالاً يحتذى به، على غرار مناطق درع الفرات.

ووجه حيدر نداءً إلى أهالي عفرين، دعاهم فيه إلى العودة لديارهم، مبيناً أنّ عفرين لن يحكمها سوى أهلها، وليس القادمين من جبل قنديل، في إشارة إلى قيادات منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأشار حيدر إلى أنّ المجلس تأسس تحت مظلة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأنه تابع للمجلس المحلي في حلب.

وأكّد حيدر أنّ المجلس المحلي المؤقت لمدينة عفرين، يقف إلى جانب وحدة الأراضي السورية.

من جانبه قال عبد الرحمن مصطفى، رئيس الائتلاف الوطني السوري، إنّ تركيا تبذل جهودا كبيرة للحيلولة دون تقسيم سوريا.

وأوضح أنّ المجلس المحلي المؤقت سيباشر أعماله خلال فترة قصيرة في مجالي الصحة والتعليم.