الأمن التركي يقبض على 4500 من مهربي البشر في عام 2017

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الخميس، إن سلطات بلاده ألقت القبض على 4 آلاف و500 من منسقي عمليات تهريب البشر، في 2017.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في منتدى حول الأمن، عقد، اليوم، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضح صويلو، أن بلاده تواجه ضغوطاً كبيرة جراء الهجرة، وقال: "في حين تكافح تركيا البالغ عدد سكانها 80 مليون، الهجرة؛ فإن الاتحاد الأوروبي المكوّن من 500 مليون نسمة خيّب آمالنا في هذه المسألة".

وأضاف: "تركيا اختارت إدارة الهجرة، في حين فضّلت أوروبا منعها".

وانتقد الوزير التركي التمييز بين المنظمات الإرهابية، بالقول: "أكبر خطأ عالمي نراه هو التمييز بين المنظمات الإرهابية. للأسف يمكن للدول أن تختار منظمة إرهابية كشريك لها. وهذه محاولة لإضفاء الشرعية على تلك المنظمات".

وتابع "منح الأسلحة للمنظمات الإرهابية ليس مساهمة في السلام العالمي".

وتطرق إلى مسألة شبه جزيرة القرم، قائلا: "موقفنا واضح، ما يفكره أي مواطن أوكراني حيال مسألة القرم هو التفكير ذاته موجود لدى أي مواطن تركي".

وفي 16 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا، شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ثم منعت القادة السياسيين لتتار القرم من دخولها.