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الجيش التركي يرد على إطلاق نار من الأراضي السورية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
الجيش التركي يرد على إطلاق نار من الأراضي السورية

أعلن الجيش التركي مساء اليوم الخميس، تحييد 3 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك" الإرهابي، في رده على نيران مصدرها أراض سورية يسيطر عليها التنظيم.

وذكر بيان صادر عن الجيش، أنه رد بالمثل ضمن حق الدفاع عن النفس على نيران مصدرها سوريا استهدفت مخافر حدودية بقضاء "أقجة قلعة" بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وأضاف البيان، أنه "تم تحييد 3 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك" الإرهابي".

تجدر الإشارة أن قضاء "أقجة قلعة" محاذٍ للحدود السورية عند بلدة "تل أبيض" الواقعة تحت احتلال "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي.

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