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تراجع عدد الأتراك في ألمانيا في العام 2017

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
تراجع عدد الأتراك في ألمانيا في العام 2017

تراجع عدد الأتراك في ألمانيا العام الماضي بمعدل 9 آلاف نسمة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وكشف المكتب الإحصائي الاتحادي، في تقرير صادر عنه اليوم الخميس، أن عدد الأجانب في البلاد ازداد بنسبة 5.8% ليصل إلى 10.6 ملايين خلال العام الماضي مقارنة مع 2016.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأتراك في البلاد تراجع بمعدل 9 آلاف نسمة، خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأوضح أن إجمالي عدد الأتراك (غير الحاصلين على الجنسية الألمانية) في ألمانيا بلغ العام الماضي مليون و483 ألف شخص.

وتتوقع مصادر غير رسمية، أن عدد الأتراك مع نظرائهم الحاصلين على الجنسية الألمانية يصل الى قرابة 3 ملايين.

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