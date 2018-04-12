يلدريم يعزّي تسيبراس في مصرع قائد طائرة حربية سقطت ببحر إيجة

قدّم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الخميس، هاتفيًا تعازيه لنظيره اليوناني أليكسيس تسيبراس في مصرع قائد طائرة حربية سقطت في وقت سابق في بحر إيجة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية أن يلدريم وتسيبراس بحثا العلاقات الثنائية في الاتصال الهاتفي.

وأضاف البيان أن "يلدريم أعرب عن أسفه وتعازيه لتسيبراس على مصرع قائد الطائرة الحربية اليوناينة، باسمه ونيابة عن الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأكد أن الطرفان اتفقا على الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين من أجل معالجة القضايا الموضوعة على أجندة الأعمال في الفترة المقبلة.

وأضاف أن يلدريم وتسيبراس اتفقا أيضا على الحفاظ على الاتصال الوثيق والتركيز على الجوانب الإيجابية في العلاقات التركية اليونانية، وبذل جهود متبادلة من أجل إيجاد حلول للمشاكل عبر إبداء مواقف بناءة.

وفي وقت سابق من اليوم، سقطت طائرة حربية من طراز "ميراج 2000" تابعة للقوات الجوية اليونانية قرب جزيرة "سكيروس".

وذكر بيان صادر عن القوات الجوية اليونانية، اليوم، أن المقاتلة سقطت في تمام الساعة 12:15 ظهراً بالتوقيت المحلي (09:15 تغ) قبالة السواحل الشمالية الشرقية للجزيرة.