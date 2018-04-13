الخطوط التركية الحديدية توقع عقدا مع سيمنس بـ340 مليون يورو لشراء قاطرات فائقة السرعة

وقعت شركة الخطوط التركية الحديدية اتفاقاً بقيمة 340 مليون يورو مع عملاق الصناعة الإلكترونية الألماني سيمنس لشراء عشر قاطرات طراز فيلارو Velaro فائقة السرعة، اليوم الجمعة.

وتضمن الاتفاق أيضا أعمال الصيانة والتنظيف لثلاث سنوات.

وبهذه الطلبية، يصل عدد القاطرات فائقة السرعة طراز فيلارو Velaro لدى الخطوط الحديدية التركية إلى 17.

مديرة قسم المواصلات في شركة سيمنس، صابرينا سوسان، قالت إن قطارات فيلارو قادرة على تلبية احتياجات تركيا تماماً وأنها سبق أن أثبتت فاعليتها في الاستخدام اليومي.

هذا وتعمل قطارات فيلارو، التي طورتها سيمنس، في أكثر من 6 دول أوروبية.

وإضافة إلى هذه القاطرات، تستخدم الخطوط التركية الحديدية عشر قاطرات HT65000 الإسبانية.

كذلك تقوم شركة هيونداي يوروتيم ببناء قاطرات كهربائية وذات سرعة عالية تعمل بالديزل في شمال تركيا، في منطقة أدابازاري.