تركيا تستضيف 1.6 مليون طفل سوري

قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لدى أنقرة، نونا زايشرمان، اليوم الجمعة، إن تركيا تستضيف "بكرم" نحو 1.6 مليون طفل سوري.

جاء ذلك في كلمة ألقتها "زايشرمان" خلال ندوة حول مكافحة عمالة الأطفال، عقدت في ولاية كوجه إيلي، شمال غربي تركيا.

وأشادت المسؤولة الأممية بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال اللاجئين في البلاد وعوائلهم.

وأضافت "زايشرمان" أن أنقرة حققت تقدمًا كبيرًا في مكافحة عمالة الأطفال، من خلال تشريع قوانين وانتهاج سياسات وتطبيق برامج عدة في هذا الإطار.

واعتبرت أن ما تقوم به تركيا في هذا المجال، منذ تسعينيات القرن الماضي، يقدم أفضل النماذج العملية على مستوى العالم.

وذكرت أن "يونيسيف" اتفقت مع الجهات الرسمية التركية في الآونة الأخيرة، على برنامج عمل لمدة خمس سنوات، يعطي أولوية لمكافحة عمالة الأطفال.

ولفتت إلى أن "يونسيف" أعلنت 2018 عامًا لمكافحة هذه الظاهرة.