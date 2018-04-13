"نفر".. أحدث أسلحة أسيلسان التركية ذات التحكم عن بعد

تلقت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان" أولى طلبات شراء سلاحها الجديد "نفر" وهي عربة مدرعة ذات خاصية التحكم عن بعد، بعد اجتازها كافة التجارب والاختبارات.

وبعد مشاركة سلاح نفر في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF 2017) في إسطنبول، تلقت الشركة أول عرض لشرائه من دولة لم يتم الكشف عن اسمها بعد.

ويدرج سلاح "نفر" ضمن عائلة منظومة الأسلحة الآلية ذات خاصية التحكم عن بعد (UKSS)، بإمكانها أنّ تحدد مسافة الهدف وسرعته والمسار الذي سيسلكه، مع مراعاة حالة الطقس، وترجيح الطريقة الأمثل للرمي.

ويمكن التحكم بها عن طريق لوحة تحكم عن بعد، ما يؤمن الحماية الكاملة للجنود في الميدان.

ويعد "نفر" الذي طورته "أسيلسان" خيارا مثاليا بالنسبة للدول التي يتم فيها استخدام أسلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكذلك بالنسبة للدول التي تستخدم الأسلحة الروسية.

ويمكن تثبيت مدافع آلية عيار 25/30 مم وكذلك صواريخ مضادة للدروع عليه.

وهو فريد من نوعه في الأسواق، من حيث خفة وزنه وإمكانية تركيب بصريات كهروضوئية عليه، إضافة إلى تركيب سلاح محوري عيار 7.62، وكذلك من حيث صورته الظلية المنخفضة وبقية القدرات التي يتميز بها.

وتم إنتاج وتطوير "نفر" بإمكانات تركية خالصة، ويمكن استخدامه بشكل متحرك، في كافة ظروف ليلا ونهارا، كما يمكن من خلاله استهداف الأجسام الثابتة والمتحركة، وأيضا يمكن استخدامه على العربات والمنصات الثابتة.