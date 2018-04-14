الرئاسة التركية: لم يكن وارداً ترك منفذ هجوم دوما الكيميائي دون رد

أكد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أنه لم يكن وارداً أن يتم ترك منفذ الهجوم الكيميائي على دوما بالغوطة الشرقية دون رد.

وقال كالين في تصريح صحافي اليوم السبت تعقيباً على العملية الثلاثية ضد النظام السوري: "لم يكن من الوارد أن يترك النظام السوري الذي نفذ على الأغلب هجوم دوما الكيميائي دون رد".

وأضاف كالين: "ندعو المجتمع الدولي أن يتوحد للعمل على منع أي هجوم كيميائي مستقبلي آخر في سوريا"، وتابع: "كما نطالب بوقف المذابح بالأسلحة الكيميائية نطالب أيضاً وقف الهجمات والمذابح التي يتم ارتكابها بالأسلحة التقليدية والعمل على الانتقال للحل السياسي النهائي".