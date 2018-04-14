العثور على معسكر تدريب ومخابئ لإرهابيي "ي ب ك" في عفرين

عثرت القوات الخاصة التركية على معسكر تدريب تابع لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في إحدى القرى التابعة لمنطقة "عفرين" السورية التي تمت السيطرة عليها في إطار عملية "غصن الزيتون".

ونقلت وكالة الأناضول عن مراسلها في المنطقة قوله إن قوات العمليات الخاصة، المكونة من الشرطة والدرك، تواصل عملياتها الرامية إلى تفكيك الألغام والمتفجرات التي زرعها الإرهابيون، وإعادت الحياة إلى طبيعتها بعفرين.

وفي إطار العمليات التي يشارك فيها أيضًا عناصر الجيش السوري الحر، تمكنت القوات التركية من العثور على معسكر تدريب كبير تابع لإرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" في قرية "دره أوباسي" بعفرين.

كما عثرت القوات المشاركة في العمليات، على العديد من المغارات وبداخلها مستلزمات عسكرية ومواد غذائية إلى جانب الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزة الإرهابيين في المنطقة.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، أتمت القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" من تحرير كامل منطقة عفرين من الإرهابيين، بعد حوالي شهرين على انطلاق العملية.

وشرعت القوات التركية والجيش السوري الحر في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفات الإرهابيين، وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم.