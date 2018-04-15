إسرائيل تتعهد بمواصلة "التحرك" ضد إيران في سوريا

حذر وزيران إسرائيليان الأحد من ان اسرائيل ستواصل "التحرك" ضد ايران في سوريا، وذلك بعد اسبوع على قصف نسب الى الجيش الإسرائيلي وأسفر عن مقتل سبعة إيرانيين.

وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان العضو في الحكومة الامنية المصغرة لاذاعة الجيش الاسرائيلي "سنواصل التحرك ضد تمركز عسكري لايران في سوريا يشكل تهديدا لامن اسرائيل".

من جهته، صرح وزير التعليم نفتالي بينيت وهو عضو ايضا في الحكومة الامنية ان اسرائيل تملك "حرية تحرك كاملة".

وقال "لن نسمح لايران بالتمركز في سوريا. لا يمكن ان تصبح حدودنا الشمالية باحة مفتوحة لبشار الاسد" رئيس النظام السوري.

واتهمت دمشق وموسكو وطهران الاثنين اسرائيل بشن ضربة جوية استهدفت مطار التيفور العسكري في محافظة حمص، ادت الى مقتل 14 شخصا بينهم سبعة ايرانيين.

وتوعدت ايران غداة الهجوم بالانتقام معلنة ان الهجوم "لن يمر دون رد".

وشنت الدولة العبرية غارات عدة على اهداف في سوريا في السنوات الاخيرة.

وسَعت اسرائيل الى تجنب التدخل المباشر في الحرب الاهلية السورية، لكنها اعترفت بشن عشرات الضربات الجوية هناك لتوقف ما تقول انه شحنات اسلحة متطورة مرسلة الى حزب الله.

ولم تعلن اسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم وضاعفت من تحذيراتها لايران.