وزير الخارجية التركي: ننتظر من ماكرون تصريحات تليق برئيس جمهورية

وجه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو انتقادات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية تصريحات للأخير حول تركيا.

وكان ماكرون قال في تصريحات صحافية أمس إن "بلاده نجحت في فصل تركيا عن روسيا في سوريا من خلال الضربة الأمريكية البريطانية الفرنسية".

ورداً على هذه التصريحات قال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي مع أمين عام حلف شمالي الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ الذي يزور أنقرة اليوم: "هذه أكاذيب، ننتظر من ماكرون أن يصدر تصريحات تليق بمكانة رئيس جمهورية".

وأضاف الوزير التركي: "مع الأسف بعض أصدقائنا في الدول الأوروبية يرجحون الخطاب الشعبوي"، وتابع: "قبيل القمة الثلاثية –التي جرت في أنقرة بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران- عبر ماكرون عن رغبته في الانضمام إلى هذه القمة، الرئيس أردوغان اتصل ببوتين الذي أكد عدم وجود مانع في ذلك، وروحاني الذي اقترح عقد قمة رباعية عقب القمة الثلاثية 3+1، لكنه لم يأت (الرئيس الفرنسي) لحضور الاجتماع 3+1 عندما لم يتم إشراكه في الاجتماعي الثلاثي. لم نكن نود كشف ذلك، لكننا مضطرون لقول الحقيقة".

وشدد تشاوش أوغلو على أن علاقات بلاده مع روسيا جيدة جداً وقوية، وقال: "لدينا علاقات قوية مع روسيا وعلاقات متينة مع الناتو وعلاقاتنا مع طرف ليست بديلاً عن العلاقات مع الأطراف الأخرى".